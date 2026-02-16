Zapata mette in guardia il Toro: "Passi avanti con Viola, Lecce e Inter. Poi indietro"

Il Torino, dopo il pareggio acciuffato all'ultimo minuto al Franchi contro la Fiorentina, è stato sconfitto in casa dal Bologna. La classifica non desta particolare preoccupazione per la squadra di Baroni, ma la distanza è lieve e i granata non possono permettersi di rilassarsi. A rimarcare il concetto è stato anche Duvan Zapata, centravanti del Toro che ne ha parlato ieri in conferenza stampa dopo il ko coi rossoblu: "Magari dopo il pareggio potevamo essere più determinanti, stavamo trovando gli spazi. Abbiamo fatto passi in avanti con Lecce, Inter e Fiorentina, oggi ci è mancato qualcosa. Sembra che quando facciamo passi in avanti, poi torniamo indietro di uno.

Dobbiamo lavorare su tanti aspetti. Cerchiamo di stare positivi, ringraziamo chi viene e ci sostiene. Da parte nostra, possiamo ribaltare questa situazione solo sul campo. Cerchiamo di prenderla in mano e di ribaltare questa cosa".