Marotta su Bastoni: "Ha sbagliato ma deve andare in Nazionale"

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - "La nostra posizione è semplicissima, son qui perché abbiamo notato che c'è stata una presa di posizione mediatica veramente esagerata rispetto a quanto accaduto. Il giocatore in primis è stato oggetto di una gogna mediatica che va al di là di quello che è successo". Lo dice Giuseppe Marotta, presidente Inter, prima dell'assemblea della Lega A, parlando di Bastoni e del caso simulazione. Marotta ha aggiunto che si tratta dell'errore di "un ragazzo che rappresenta il patrimonio della nostra nazionale, alcuni addirittura mettono in dubbio la sua presenza alle prossime convocazioni, che non è un danno, è assolutamente ingiusto".

"Ci troviamo davanti a un errore di un giovane, qualcosa di ordinario, non straordinario - ha aggiunto Marotta -. Sicuramente deprecabile perché probabilmente è stato esagerato, legato a fattori concomitanti perché c'è il braccio del giocatore della Juventus, c'è un fischio immediato da parte dell'arbitro. Tutto questo l'ha portato a una presa di posizione, una decisione sbagliata". (ANSA).