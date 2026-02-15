Euro-rivali, pareggio a reti bianche per lo Jagiellonia sul campo del Cracovia

Oggi alle 21:00
Pareggio a reti bianche in campionato per lo Jagiellonia, prossimo avversario della Fiorentina nei playoff della Conference League. I polacchi hanno impattato ieri per 0-0 sul campo del Cracovia, quinto in classifica. Lo Jagellonia resta comunque primo in classifica a 36 punti, con 3 lunghezze di vantaggio sul Wisla Plock e il Górnik Zabrze, prime inseguitrici a 33. La sfida contro la Fiorentina, lo ricordiamo, andrà in scena giovedì prossimo - il 19 febbraio - a Bialystok alle ore 21.