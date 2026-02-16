Divieto di trasferte, i tifosi viola fanno ricorso al Tar: in due giorni la decisione
Saranno circa 350 i tifosi della Fiorentina che si metteranno in marcia tra mercoledì e giovedì per raggiungere la Polonia, precisamente Bialystok - dove le temperature di annunciano proibitive, con le previsioni meteo che indicano picchi di -9 come minima e -2 come massima -, città che ospiterà tra tre giorni l'andata dei playoff di Conference League.
La sfida contro lo Jagiellonia, d'altronde, è un'occasione unica in questo momento per seguire la squadra viola in trasferta, visto il divieto per quelle italiane imposto qualche settimana fa fino a fine stagione, dopo i fatti di Bologna. A tal proposito, scrive stamani La Nazione, domani la camera di consiglio del Tar del Lazio deciderà sul ricorso presentato dagli ultras viola. La decisione è attesa tra la serata e la mattina di mercoledì.
