Dirigente Verona: "Lettera alle autorità per stop ai tifosi in trasferta"

(ANSA) - VERONA, 25 OTT - Dopo gli scontri a Pisa e il conseguente divieto per i sostenitori gialloblù di seguire il Verona in trasferta per tre mesi, oggi è intervenuta ufficialmente la società scaligera. Prima della conferenza stampa di Paolo Zanetti, ha preso la parola il presidente esecutivo dell'Hellas, Italo Zanzi, esprimendo dispiacere per il provvedimento adottato. "Abbiamo ritenuto giusto scrivere alle autorità preposte per manifestare il nostro dispiacere per la decisione presa nei confronti della totalità della nostra tifoseria - ha affermato -. Tale provvedimento punisce ingiustamente le numerosissime famiglie e tutti i tifosi che hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e che si vedono private per tre mesi della possibilità di seguire e sostenere la loro squadra del cuore in trasferta".

Zanzi ha precisato che "come Club abbiamo ritenuto corretto esporre il nostro pensiero per tutelare la comunità gialloblù, che ogni settimana segue pacificamente e con passione la nostra squadra. Speriamo quindi di avere presto con noi i nostri tifosi in trasferta - ha concluso - per sostenere la squadra in quanto sono per noi fondamentali". (ANSA).