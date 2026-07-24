Fenerbahce all'assalto di Leao: pronta un'offerta monstre per il Milan

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Il Fenerbahce accelera per Rafael Leao e prepara un'offensiva importante sia per il giocatore che per il Milan. Il club turco è deciso ad acquistare il cartellino dell'attaccante portoghese a titolo definitivo, escludendo l'ipotesi del prestito. Per convincere Leao sarebbe già pronta una proposta da 8 milioni di euro netti a stagione, ai quali si aggiungerebbero 1,5 milioni al raggiungimento delle 20 presenze, un ulteriore 1,5 milioni in caso di almeno 15 gol e un milione come bonus per la vittoria del campionato turco. L'offerta riguarderebbe un contratto di cinque anni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Anche il Milan sarebbe presto coinvolto nella trattativa. Il Fenerbahce valuta il cartellino del portoghese intorno ai 40 milioni di euro, cifra che potrebbe arrivare a 50 milioni con i bonus. A lavorare dietro le quinte c'è Jorge Mendes, intermediario dell'operazione, impegnato a costruire le condizioni per presentare la proposta ai rossoneri. Prima, però, il club turco dovrà alleggerire la rosa, visto il limite imposto al numero di calciatori stranieri. Intanto Leao avrebbe aperto all'ipotesi del trasferimento, anche se il Milan continua a considerarlo un elemento della rosa e non intende facilitarne la partenza senza un'offerta ritenuta adeguata, questo secondo quanto scrive la rosea.