Di Vaio sull'affare Italiano-Napoli: "Il Bologna non ne sapeva nulla"

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"Di Vaio: 'Italiano-Napoli? Non lo sapevamo'" scrive il Corriere di Bologna in prima pagina quest'oggi. Nelle prossime ore Vincenzo Italiano e il Bologna si vedranno per capire se andare avanti insieme: il Napoli spinge, in una lotta a due con Max Allegri appena esonerato dal Milan, e l'incontro di martedì tra i legali del tecnico e il club campano ha sorpreso i rossoblù. "Fa parte del nostro mondo ha commentato ieri il ds Marco Di Vaio - ma non ci hanno avvisato. Che sia nella lista dei grandi club ci rende orgogliosi, ma se dovesse andare via ci dispiacerebbe molto".