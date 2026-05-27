Di Vaio sull'incontro tra Italiano e il Napoli: "Non ci avevano avvertiti"

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Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, all’evento Apericalcio ha rilasciato delle dichiarazioni un po' stizzite in merito all'incontro tra Vincenzo Italiano e il Napoli: "Incontreremo il mister e dopo comunicheremo quello che sarà - le parole riportate da TuttoBolognaWeb. Sorpresi da quanto appreso ieri? Fa parte del nostro mondo, ma non è vero che ci avevano avvertiti. Aspettiamo di sapere cosa ci dirà e vedremo il da farsi. Il contratto scade tra un anno? Ci dispiacerebbe molto se ci dicesse di voler andare, con lui avremmo maggiori possibilità di tornare in Europa".

La volontà della società è continuare con lui?

"Dobbiamo capire se è andato il mister in persona o solo gli agenti, la nostra idea non cambia e vogliamo continuare con lui. Ogni ora cambiano le notizie, pare che Allegri sia ancora in corsa, vediamo. Le tempistiche? Ci sta che ci siano due settimane di movimenti dopo i risultati di domenica con il Milan fuori dalla Champions".