Stefano Borghi duro: "Stagione della Fiorentina da 4,5. Capisco i tifosi"

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Nel suo bilancio di fine anno, il giornalista Stefano Borghi ha commentato così sul proprio canale YouTube l'annata della Fiorentina: "Per i viola non arrivo nemmeno a 5 col voto. Sono fermo a 4,5. Perché sono successe tante cose che hanno destabilizzato l'ambiente e la piazza. Tutto quello che poteva essere sbagliato è stato sbagliato- Anche questa stagione nella gestione di Vanoli ci sono stati tanti errori. Un gruppo che ha evitato di sprofondare all'ultimo e che poi si è trascinato. Per questo capisco il disappunto della tifoseria".