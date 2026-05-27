Il Crystal Palace vince la Conference League: Rayo Vallecano battuto 1-0

Il Crystal Palace vince la Conference League: Rayo Vallecano battuto 1-0FirenzeViola.it
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Oggi alle 22:59News
di Redazione FV

La finale di Conference League la vince il Crystal Palace che dopo aver eliminato la Fiorentina ai quarti di finale e lo Shaktar Donetsk in semifinale, batte anche il Rayo Vallecano e si laurea campione di una coppa europea per la prima volta nella sua storia. Decide un gol di Mateta nel secondo tempo in una partita in cui gli spagnoli non riescono mai ad impensierire davvero gli inglesi. Può così scoppiare la festa della squadra di Londra, la seconda britannica consecutiva a vincere la Conference League.