Marotta su Paratici: "Non ho astio. Forse avevo aspettative diverse"

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In una lunga intervista concessa a DAZN per festeggiare il Double dell'Inter, il presidente Giuseppe Marotta ha risposto anche a una domanda sul suo rapporto con Paratici, oggi direttore sportivo della Fiorentina ma in passato braccio destro dello stesso Marotta: "È un caro ragazzo, una persona che come me ha grande passione verso questo mondo e questo calcio. Ognuno dai propri amici e dai propri collaboratori ha delle aspettative, probabilmente ero io che avevo messo aspettative diverse su di lui, non si sono realizzate, ma non ho niente da rimproverargli.

Ha deciso di prendere la sua strada, va bene, non ho assolutamente astio, spero che possa con l'esperienza vissuta dare un contributo a questo movimento, soprattutto al mondo italiano, che ne ha molto bisogno".