Ag. Iakovenko: "Vi racconto le difficoltà in Ucraina e la crisi della Dinamo"
Andrei Golovash, agente ucraino dell'ex viola Oleksandr Iakovenko, ha parlato a FirenzeViola.it delle condizioni di vista a Kiev e non solo: "Kiev e Firenze sono due città gemellate e meravigliose. Io sono nato a Kiev, oggi qui è cambiato tutto: la vita è senza luce, così come non è possibile una normale vita di calcio. Ci sono troppi grossi problemi logistici, con oltre trenta ore per gli spostamenti. Non è facile per i giocatori".
Come vede la Dinamo Kiev?
"Per me il principale problema della Dinamo, negli ultimi venticinque anni, è la diligenza del club. E' gestito tutto da una famiglia a cui piace il calcio, ma non lo conosce. Non c'è una persona vera, con strategie e soluzioni giuste. Mi riferisco ai risultati a livello europeo conseguiti negli ultimi venticinque anni. L'ultima vittoria risale al 1986, l'ultimo pallone d'oro pure. Oggi in classifica la Dinamo è al sesto posto, e questo è assurdo per una società di quel livello. Circa tre settimane fa è arrivato il nuovo allenatore, un ragazzo che viene dalle giovanili del club, però senza esperienza anche europea. Ha promosso giocatori giovani. Magari la sua voglia di fare può portare risultati".
