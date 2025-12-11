La Fiorentina si aggrappa a Kean: a gennaio è considerato incedibile
Moise Kean fa parte di quella categoria di calciatori considerati incedibili dalla Fiorentina. Nel mercato di gennaio non sono previste cessioni significative... a meno che non arrivino offerte da capogiro. Anche in quel caso c'è una cerchia di giocatori di cui la società non intende assolutamente privarsi. Uno dei quali è proprio l'ex Juventus, che secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non si muoverà per alcun motivo nella finestra invernale di trattative.
La posizione del giocatore.
Una posizione condivisa dallo stesso Kean, che allo stato attuale considera la salvezza della Fiorentina una priorità indiscutibile. Questo non toglie che i suoi procuratori si siano già confrontati con alcuni potenziali, futuri, acquirenti. Tra cui il Barcellona. Ma niente di solido al momento, proprio per le ragioni che abbiamo spiegato. Casomai dalla primavera potrebbero iniziare i primi colloqui più concreti, soprattutto se le sorti dei viola non dovessero cambiare.
I rumors di calciomercato.
Verosimilmente il nome di Kean girerà con più insistenza da marzo/aprile in poi, ricordando sempre che la clausola rescissoria da 62 milioni prevista dal suo contratto varrà dall'1 al 15 luglio. Non prima e non dopo. Nel frattempo il centravanti classe 2000 cercherà di contribuire in maniera attiva a tirare fuori la squadra da questa situazione, come dimostrato col tentativo di battere il rigore a Reggio Emilia. Kean è concentrato solo sulla Fiorentina e non pensa ad altro.
