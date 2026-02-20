Di Francesco: "Serve dare continuità di risultati. Sottil? Può determinare"

Di Francesco: "Serve dare continuità di risultati. Sottil? Può determinare"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:10News
di Redazione FV

Allo Stadio Via del Mare di Lecce ha parlato in sala stampa Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro l'Inter. Queste alcune dichiarazioni del tecnico: "Deve dare continuità a prestazioni e risultati. Noi viviamo di risultati e oggi voglio mantenere questa costanza che abbiamo nella gara, a partire da domani. L'Inter è infastidita dalla Champions ma in campionato è quasi imbattibile e ha tante soluzioni nella rosa".

Banda o Sottil? 
"Non so. L'uno o l'altro, prima o dopo, saranno importanti. Hanno caratteristiche diverse dagli altri, sanno saltare l'uomo nell'uno contro uno. Sono giocatori che possono determinare. Questa partita va tenuta in bilico fino alla fine, dobbiamo essere bravi a impattare bene sulla gara, per questo certe caratteristiche sono importanti dall'inizio o a gara in corso".