Di Francesco: "Serve dare continuità di risultati. Sottil? Può determinare"

vedi letture

Allo Stadio Via del Mare di Lecce ha parlato in sala stampa Eusebio Di Francesco alla vigilia della partita contro l'Inter. Queste alcune dichiarazioni del tecnico: "Deve dare continuità a prestazioni e risultati. Noi viviamo di risultati e oggi voglio mantenere questa costanza che abbiamo nella gara, a partire da domani. L'Inter è infastidita dalla Champions ma in campionato è quasi imbattibile e ha tante soluzioni nella rosa".

Banda o Sottil?

"Non so. L'uno o l'altro, prima o dopo, saranno importanti. Hanno caratteristiche diverse dagli altri, sanno saltare l'uomo nell'uno contro uno. Sono giocatori che possono determinare. Questa partita va tenuta in bilico fino alla fine, dobbiamo essere bravi a impattare bene sulla gara, per questo certe caratteristiche sono importanti dall'inizio o a gara in corso".