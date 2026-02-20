Social

La Uefa premia Mandragora: il suo gol è tra i più belli dei playoff di Conference

Uno dei protagonisti della vittoria netta per 3-0 di ieri in Conference League della Fiorentina contro lo Jagiellonia, è stato senza alcun dubbio Rolando Mandragora, capocannoniere stagionale della squadra attualmente allenata da Paolo Vanoli. Il centrocampista gigliato ha inciso sulla partita, oltre che con un'ottima prestazione individuale, anche con una rete su punizione di pregevolissima fattura.

Un sinistro ad aggirare la barriera che si è incastrato sotto l'incrocio dei pali e che la stessa Uefa ha inserito tra le migliori reti di questi playoff di andata di Conference League. Questo il post instagram che lo certifica: