De Rossi: "Il nostro calendario non è facilissimo. Sarà importante il fattore casa"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica alle 12:30 contro il Torino. Queste alcune sue dichiarazioni: "A livello umano fa piacere rivivere delle belle serate e dei bei pomeriggi al 'Ferraris' con i nostri tifosi e io mi godo lo spettacolo. E’ importante perché quando sono venuto qui e ho detto sì avevamo 3 punti.

Non ero preoccupato perché vedevo una squadra forte e sapevo che avrei potuto contare sul pubblico. Non mi piaceva il calendario perché vedevo tanti scontri diretti fuori casa. Il calendario rimane non facilissimo ma il fattore casalingo può valere per cercare di far punti contro squadre più quotate".