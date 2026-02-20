Valcareggi: "Tutte le big hanno sofferto il Pisa. Incubo retrocessione alle spalle"

L'agente e opinionista Furio Valcareggi ha parlato della situazione della Fiorentina ai microfoni di Lady Radio. Ecco le sue dichiarazioni: "Adesso si può dire che il turnover è stato azzeccato, c'è una sfida delicata e fondamentale lunedì. Il Pisa è fanalino di coda, ma tutte le grandi hanno sofferto contro i neroazzurri.

Per la prossima stagione vorrei un tecnico con la stessa durata di contratto di Paratici, solo così si può davvero parlare di pianificazione. Vorrei una Fiorentina che non ripeta più gli sbagli commessi negli ultimi anni, come nel caso di Kayode che oggi rappresenta un grande rimorso. L'incubo retrocessione è alle spalle, ora siamo nella fase del siamo la Fiorentina e quindi non possiamo scendere di categoria".