Gosens e il clima polacco: "Sono tedesco, per me mai stato un problema"

vedi letture

Robin Gosens, terzino tedesco della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Polsat Sport dopo la vittoria per 0-3 contro lo Jagiellonia, con le reti di Ranieri, Mandragora e Piccoli. Queste le parole del tedesco all'emittente tedesco: "Sapevamo che lo Jagiellonia ha una buona qualità nel palleggio e che sarebbe stato importante restare compatti, anche considerando le condizioni climatiche e del campo, diverse da quelle a cui siamo abituati. Nel secondo tempo abbiamo gestito meglio la partita, mostrando più coraggio e aumentando la pressione".

Aggiunge Gosens: "Loro hanno disputato una buona gara, ma noi siamo stati concreti nello sfruttare le occasioni create. L’obiettivo iniziale era mantenere lo 0-0, poi nella ripresa li abbiamo messi in difficoltà e i nostri singoli hanno fatto la differenza. Per quanto riguarda il clima, sapevamo che avrebbe fatto freddo. Io sono tedesco e per me non è stato un problema, anche se per qualcuno non è una situazione abituale. Questa è la Conference League".