Juventus, chiesta la grazia a Gravina per l'espulsione di Kalulu: il precedente

Oggi alle 16:13
Dopo la discussa espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus, il club bianconero, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha fatto richiesta al presidente Gabriele Gravina la grazia per l'ingiustizia subita dal difensore francese. Al riguardo c'è un precedente che risale al 2023, quando Romelu Lukaku, allora attaccante dell'Inter, ricevette una seconda ammonizione per aver reagito ai cori razzisti dei tifosi bianconeri e proprio per questo motivo Gravina concesse la grazia all'attaccante belga. 
 