La Fifa annuncia: "Accordo con Board of Peace per la pace a Gaza"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - La Fifa e il Board of Peace hanno annunciato una partnership strategica per promuovere la ripresa e la pace "sfruttando il potere del calcio per sostenere la ripresa, la stabilità e lo sviluppo a lungo termine" a Gaza. L'accordo prevede 50 mini-campi situati vicino a scuole e aree residenziali, campi da gioco regolamentari distribuiti in diversi distretti, una Fifa Academy e uno stadio nazionale da 20.000 posti. L'obiettivo é "generare posti di lavoro, rafforzare la coesione sociale e sostenere la rivitalizzazione economica a lungo termine". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Washington ha annunciato che un fondo da 75 milioni di dollari, finanziato in parte dalla Fifa, sarà lanciato per ricostruire le infrastrutture calcistiche nella Striscia. L'accordo, firmato dal presidente Gianni Infantino, da Yakir Gabay, membro del Board of Peace di Gaza, dall'alto rappresentante per Gaza, S.E.

Nickolay Mladenov, e dal commissario capo del comitato nazionale per l'Amministrazione di Gaza, Dr. Ali Shaath, stabilisce un quadro a lungo termine per costruire un ecosistema calcistico completo - informa la Fifa -, fornendo infrastrutture di livello mondiale, programmi comunitari strutturati e opportunità economiche sostenibili a Gaza, Palestina. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Washington ha annunciato che un fondo da 75 milioni di dollari, finanziato in parte dalla Fifa, sarà lanciato per ricostruire le infrastrutture calcistiche nella Striscia. (ANSA).