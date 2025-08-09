Derby tra Milan e Inter per Leoni. Comuzzo l'alternativa per i rossoneri

Giovanni Leoni torna ad essere uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Il giovane difensore del Parma, classe 2006, è diventato oggetto del desiderio di Milan e Inter, pronte a sfidarsi per assicurarsi uno dei talenti più promettenti del panorama italiano. Un derby di mercato che potrebbe accendersi nei prossimi giorni, anticipando quello sul campo.

L’Inter segue Leoni da diverse settimane e ha già avviato i contatti, ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale: il club nerazzurro sta lavorando su alcune cessioni, in particolare quelle di Asllani e Taremi, per liberare il budget necessario. Il Milan, invece, potrebbe accelerare qualora arrivasse una maxi-offerta del Newcastle per Malick Thiaw. Gli inglesi hanno già messo sul piatto 30 milioni, respinti dai rossoneri, ma sono pronti a salire fino a 40. In quel caso, Leoni diventerebbe il primo obiettivo per la retroguardia, davanti a Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Il Parma, per ora, resiste: chiede almeno 35 milioni e spera di trattenere il giocatore un’altra stagione. Ma se l’offerta dovesse arrivare da una big di Serie A, Leoni sarebbe pronto a chiedere la cessione. L’idea del difensore romano è chiara: crescere in Italia, giocare in una grande squadra e guadagnarsi un posto fisso nella nazionale maggiore. Lo riferisce il Corriere dello Sport-Stadio.