Napoli, il ds Manna: "La verità su Mastantuono. Fagioli, che giocatore"

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Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, parla così a DAZN prima della Fiorentina: "Loro sono una squadra con grande freschezza atletica, sanno giocare a calcio... Bisogna stare attenti. Noa Lang? Ha qualità ma deve restare concentrato, oggi ha una chance importante. Favasuli ha fatto un percorso importante di gavetta e questi calciatori riescono sempre a dare qualcosa. Per ora ce lo godiamo ma è presto".

Come va con il rinnovo di Anguissa?

"Il dialogo si fa con gli agenti, vedo Franck tutti i giorni e ci parlo. Sta bene ed è concentrato, lo dico da un anno: se troveremo una quadra bene altrimenti non ci saranno problemi a separarsi a fine stagione. Oggi però è assolutamente focus. Bisogna aver pazienza per rivederlo in campo, l'anno scorso ha problematiche importanti".

Di Fagioli e Mastantuono cosa ne pensa?

"Abbiamo seguito Franco ai tempi del River, poi nella mia prima stagione dovevamo consolidare ma il giocatore è forte. Piaceva e piace a tutti quanti. Quest'anno abbiamo parlato con gli agenti ma il Real Madrid lo dava solo alle condizioni della Fiorentina e per il Napoli non era la formula giusta. Fagioli è uno dei calciatori di qualità da cui deve ripartire l'Italia perché vede cose che gli altri non vedono. Ci sono legato per il periodo alla Juventus, spero sempre che faccia bene".