DELL'OGLIO, Fiducioso: ACF con idea di gioco, Juve...

L'ex centrocampista viola Antonio Dell'Oglio ha parlato della Fiorentina, non prima di parlare di quella che fu la sua esperienza a Firenze dall'88 al 93 : "Per me fu un orgoglio venire a Firenze, rifiutai la Roma che mi dava più soldi per venire. Allo stadio Franchi c'erano i lavori e giocammo a Pistoia, Arezzo, la Coppa a Perugia e ci mancava tanto la nostra gente nel nostro stadio. L'atmosfera nonostante i tanti tifosi che ci seguivano era diverso insomma.

Cosa pensa della sfida di domani? "Sono fiducioso perché vedo dalla parte del mister un'idea, di far giocare la squadra divertendosi e facendo risultato, con una bella impronta che lui ha dato".

Centrocampo la chiave? Lo vedo assortito con qualità e quantità, robustezza fisica e aggressività di Torreira o Duncan abbinate a qualità ad esempio di Bonaventura. Quello della Juve? Vedo risultati altalenanti ma non ottiene risultato. Gli manca Ronaldo che riusciva a nascondere i problemi. Bisogna insomma approfittarne".

Attacco viola migliore? Abbiamo Vlahovic, Sottil... abbiamo diverse possibilità per mettere in difficoltà la Juv. Ha portato la stessa mentalità nella Fiorentina".



Terzino destro meglio Odriozola, Venuti o Benassi adattato? "Anche io da centrocampista ho fatto il terzino destro, addirittura Lazaroni mi mise anche a sinistra. Benassi dalla sua ha l'esperienza, Odriozola ha una propensione per l'attacco ma con la Juve meglio essere più coperti"