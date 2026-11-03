Le decisioni del Giudice Sportivo: due gli squalificati per l'undicesima di Serie A

Le decisioni del Giudice Sportivo: due gli squalificati per l'undicesima di Serie AFirenzeViola.it
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Oggi alle 14:15News
di Redazione FV

Il Giudice Sportivo ha comunicato le decisioni dopo la 10^ giornata di Serie A. Ecco il comunicato:

CALCIATORI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

- MARIANUCCI Luca (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

- OBERT Adam (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

- DA SILVA Kaiki Bruno (Como): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria ALLENATORI AMMONITI

PRIMA SANZIONE

- DI FRANCESCO Eusebio Luca (Lecce)

MEDICI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

- SAPORITI Riccardo (Genoa): per avere, al 43° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.