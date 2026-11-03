Como, Suwarso: "Noi favoriti dagli arbitri? Ricordatevi il fallo su Valle a Firenze"

Mirwan Suwarso, presidente del Como, a La Provincia risponde alle polemiche su un presunto aiuto arbitrale per il club lariano: "Credo che gli episodi si compensino, che il dibattito spesso vada dove tira il vento, un piano dialettico, tesi alimentate per il gusto della discussione. Il fallo su Diao con la Roma? Quello su Da Cunha a Torino? Quello su Valle sul gol della Fiorentina? Non ci faccio tanto caso, è materia per riempire i salotti tv".

Soddisfatto della squadra, immaginiamo.

"Sì, sono molto contento. Abbiamo fatto bene". Via il dente, via il dolore: se le diciamo scudetto? Il Como è quarto, a due punti dall'Inter... "(allarga le braccia, guardando in alto, ndr). Sono passate dieci giornate. In Italia c’è questa indole a voler trarre conclusioni subito. Mancano tante giornate alla fine del campionato, vedremo se saremo ancora lì quando avremo giocato 35 partite".