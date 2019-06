DE ZERBI, Sono già in un club di prima fascia

L'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, nome che era stato accostrato più volte alla panchina viola, ha parlato del suo futuro escludendo totalmente la sua partenza dall'Emilia-Romagna: "Mi è stata fatta questa domanda da un altro giornalista e io ho risposto in maniera naturale: sono già in un club di prima fascia. Aggiungerei ai grandi valori del club, la lealtà e la correttezza. Siamo al 7° anno in A e per ambire ad obiettivi importanti che le altre cercano tutti gli anni, però hanno storie diverse dalla nostra. Io qui sto bene. L'inaugurazione di casa nostra porta vantaggio al nostro lavoro. Crea senso di appartenenza e non è poco. Io sono cresciuto a Milanello e questo ambiente mi ricorda proprio quello. Negli anni scorsi, con i campi che non erano di qualità altissima venivano degli infortuni e spero che la struttura ci aiuti anche in questo senso. Essere qui oggi ci emoziona perché sembra di stare in una grande società ma io non avevo dubbi, chi li aveva forse dopo oggi li toglierà".