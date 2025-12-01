Serie A, Bologna-Cremonese alle 20.45 chiude la 13esima giornata: le formazioni

Serie A, Bologna-Cremonese alle 20.45 chiude la 13esima giornata: le formazioniFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Redazione FV

Alle 20.45 allo stadio Dall'Ara andrà in scena l'ultima sfida della 13esima giornata di serie A tra Bologna e Cremonese. La squadra di Italiano, in caso di vittoria raggiungerebbe Inter e Roma a 27 punti e in base alla differenza reti potrebbe ritrovarsi anche terza (anche se con la Roma ha perso all'esordio). Insomma un'occasione ghiotta, Cremonese permettendo. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Barbieri; Terracciano, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola