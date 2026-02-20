Social

Niente riposo, Fiorentina subito in campo verso il Pisa: le immagini dal VP
Dopo il successo esterno contro lo Jagiellonia, grazie alle reti di Ranieri su corner, Mandragora e Piccoli su rigore, la Fiorentina torna ad allenarsi al Viola Park, sia in palestra che in campo con esercizi di scarico in vista della prossima cruciale partita contro il Pisa.

La squadra viola infatti non conosce pausa, avendo il delicato scontro diretto coi toscani già lunedì, e dunque niente giorno di riposo concesso da Vanoli: subito in campo per la seduta di ripristino, da domani la preparazione alla gara. Questo il sito pubblicato sul sito ufficiale della Fiorentina: