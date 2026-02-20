Niente grazia per Kalulu: Gravina e la FIGC respingono la richiesta della Juve
Gabriele Gravina e la FIGC dicono 'no' alla Juventus, a proposito della richiesta bianconera di concedere la grazia a Pierre Kalulu per la tanto discussa espulsione al difensore nella partita con l'Inter di sabato scorso. Lo riporta in questi istanti TMW, sottolineando che la decisione del presidente federale è già stata comunicata alla Juventus, con Luciano Spalletti che dunque non avrà a disposizione il giocatore per la sfida di domani contro il Como valida per la 26^ giornata di Serie A. In precedenza, ricordiamo, era arrivato il no anche al ricorso che la stessa società bianconera aveva presentato alla Corte Sportiva d'Appello.
