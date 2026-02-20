FirenzeViola Fiorentina-Pisa, occhi vigili sulla fascia destra: ecco Idrissa Tourè

Nel posticipo della 26esima giornata la Fiorentina sfiderà il Pisa del nuovo arrivato Hiljemark, che ancora non è riuscito ad incidere sulla panchina dei nerazzurri, dove ha raccolto solo un punto tra Verona e Milan. Una delle costanti della formazione, prima messa in campo da Gilardino e poi dallo svedese è Idrissa Touré.

Il tedesco cresciuto in Germania tra le seconde squadre di Lipsia, Schalke 04 e Werder Brema si è affermato nella Juventus Next Gen, dove ha collezionato 59 presenze e 3 reti, per poi passare prima in prestito al Vitesse finendo per approdare al Pisa nel 2021 sotto la guida tecnica di Luca D'Angelo. Il laterale tedesco si è finora destreggiato nel migliore dei modi nella formazione al momento ultima in Serie A, cogliendo gli sguardi anche della Nazionale tedesca, di cui si è parlato qualche mese fa dopo la sua rete contro la Cremonese, che è valsa l'unica vittoria in stagione dei cugini toscani.

Dunque Idrissa Tourè, insieme al suo compagno di fascia, Stefano Moreo, miglior marcatore del club, è una delle colonne portanti della formazione di Oscar Hiljemark, grazie alla sua straripante forza fisica e alla sua prodigiosa elevazione, che ha messo sempre in difficoltà le difese e in particolare i terzini sinistri delle top della Serie A.

Il laterale destro spicca a livello statistico tra i pari ruolo in: passaggi riusciti in area avversaria, occupando la sesta casella della classifica davanti anche a Zeki Celik della Roma e Pierre Kalulu della Juventus, la terza posizione per tackle superando di misura Alexis Saelemaekers e presidiando la quarta piazza nella graduatoria delle intercettazioni appena dietro Dodo. Dunque per Gosens, dopo i mal di testa di Palestra e Gutierrez, dovrà mantenere lucidità e attenzione per fronteggiare al meglio lo strapotere fisico del connazionale.