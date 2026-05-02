Udinese-Torino 2-0, bianconeri decimi in classifica a quota 47

Udinese-Torino 2-0, bianconeri decimi in classifica a quota 47
Oggi alle 17:00News
di Redazione FV

Udinese-Torino, valida per la trentaquattresima giornata di campionato, finisce 2-0. L'hanno spuntata i bianconeri, che dopo essere passati in vantaggio con Ehizibue (46’) hanno raddoppiato grazie al gol di Kristensen (51’) portando a casa i tre punti al cospetto dei granata. Ora la squadra friulana è decima in classifica a quota 47 punti, in attesa che giochi il Sassuolo che dista una sola lunghezza.