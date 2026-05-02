Serie A, Como-Napoli alle ore 18: ecco le formazioni ufficiali
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Queste le formazioni ufficiali di Como-Napoli, partita di Serie A valida per la trentaquattresima giornata il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 18:00.
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Kempf, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Jesus Rodriguez, Alberto Moreno, Kuhn, Vojvoda, Van der Brempt. Allenatore: Fabregas.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa. Allenatore: Conte.
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