Under 17, Italia-Armenia 4-0: gol dell'attaccante viola Egharevba
Si è conclusa la sfida tra Italia Under 17 e Armenia, valida per la seconda giornata della prima fase di qualificazione al prossimo Europeo di categoria. Gli Azzurrini, inseriti nel gruppo 10 insieme a Francia, Armenia e Lussemburgo, hanno rispettato i pronostici imponendosi con un netto 4-0. Ottima prestazione per la selezione guidata dall'ex viola Manuel Pasqual, che grazie a questo successo sale a quota tre punti, agganciando la Francia in testa al girone. Le due nazionali si affronteranno il prossimo 17 novembre nello scontro diretto.
Buona prestazione del viola Egharevba
Tra i protagonisti della gara c'è Fortune Egharevba, attaccante della Primavera della Fiorentina di Aurelio Andreazzoli. Schierato titolare al centro dell'attacco, il giovane viola ha trovato la rete al 49', firmando il momentaneo 3-0 e dando ulteriore tranquillità alla squadra.Spazio anche per un altro giocatore del vivaio gigliato: il classe 2010 Barbone, entrato negli ultimi nove minuti al posto di Lucarelli.
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