Dzeko premiato in Bosnia da un'associazione per gli aiuti umanitari

© foto di Federico De Luca 2025
Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina attualmente in nazionale con la sua Bosnia, è stato premiato dall'organizzazione Pomozi.ba, che aiuta i cittadini malati della Bosnia-Erzegovina, per essere stato, insieme al compagno Amar Dedic, tra i sostenitori di tale associazioni.

Di seguito il post con le immagini della premiazione pubblicate sui social.