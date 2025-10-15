De Canio non ha dubbi: "Tirerei fuori la Fiorentina dalla lotta salvezza"

De Canio non ha dubbi: "Tirerei fuori la Fiorentina dalla lotta salvezza"FirenzeViola.it
Luigi De Canio, tecnico di lunga esperienza, ha affrontato l'imminente calendario del Lecce nell'intervista rilasciata oggi a Il Quotidiano di Puglia. Tra le altre dichiarazioni, l'allenatore ha tirato fuori la Fiorentina dalla lotta alla retrocessione: "I neroverdi (Sassuolo, ndr) sono ridimensionati rispetto a qualche anno fa. E Di Francesco l conosce bene. Sono sicuro che il Lecce lotterà per la salvezza, sempre pronto a reagire. Lì in fondo le ultime tre mi sembrano non stare bene, tirerei fuori ovviamente invece la Fiorentina".