DE BIASI, Castro ha perso smalto. ACF "vecchia"

Gianni De BiasI, ct dell'Azerbaigian ha parlato a Stadio Aperto su TMW Radio, affrontando anche il tema salvezza: "Torino salvo? Credo di sì, vedo squadre con più difficoltà. Voglio vedere come finisce Benevento-Cagliari: se perde, il Benevento è l'indiziata numero uno per la retrocessione. La Fiorentina? Per me è una squadra che ha qualità, ed è veramente strano vederli a quel livello. Qualche problema c'è, non conosco la natura: ci sono buoni elementi che non rendono quanto ci si potrebbe aspettare. Vlahovic è quello che ha le qualità più grandi ma ci sono altri giocatori, penso a Castrovilli anche se ha perso un po' di smalto nell'ultimo periodo. Forse la rosa deve essere un po' svecchiata, inserendo gente di personalità: Firenze, specie col pubblico, è un ambiente che pesa".