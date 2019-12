DAL BRASILE, Flamengo su Pedro: la situazione

Il futuro di Pedro alla Fiorentina è tutto da decifrare e il media brasiliano Uol.com fa il punto sull'interesse del Flamengo. L'attaccante di Rio de Janeiro resta un sogno del tecnico portoghese Jorge Jesus (ex Benfica e Sporting Lisbona), ma gli ostacoli non mancano. Già in estate c'era stata la possibilità per Pedro di approdare alla squadra di Rio, ma vuoi per la rivalità tra Fluminense e rossoneri, vuoi per l'offerta della Fiorentina, alla fine i 10 milioni di dollari per il 35% del cartellino sono stati rifiutati.

Ora il Fla ci riprova proponendo un prestito, ma oltre a dover convincere le parti (che non vorrebbero farlo ritornare in Sudamerica, leggi qui) c'è anche la questione Gabigol a tenere banco. Nel caso l'Inter accettasse l'offerta da 16 milioni del Flamengo, la squadra brasiliana non potrebbe permettersi un altro investimento. Anche se - conclude Uol.com - Pedro e Gabigol si completerebbero.