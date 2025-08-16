Da presidente ad azionista: Marotta rileva il 2% delle quote dell'Inter

Giuseppe Marotta, attuale presidente dell'Inter, è diventato azionista del club nerazzurro rilevando una quota vicina al 2%. Dopo poco più di un anno dalla nomina di presidente votata dall'assemblea degli azionisti dunque, Marotta ha compiuto un altro passo all'interno del club di proprietà del fondo Oaktree. La società ha diramato un comunicato dove ha così commentato la notizia: "L’investimento di Marotta riflette il suo impegno verso il Club e la piena condivisione con Oaktree circa gli obiettivi di lungo termine a beneficio del Club e del suo continuo sviluppo".

