Da oggi a martedì sarà possibile riscattare i prestiti, i 48 giocatori della Serie A coinvolti

Con un spostamento del termine inizialmente previsto, oggi si apre la finestra di calciomercato per poter fare propri i giocatori in prestito con diritto di riscatto. Un momento diventato sempre più importante visti i tanti affari a titolo temporaneo portati avanti dalle società italiane. Per quanto riguarda la Fiorentina che ha già preso la sua decisione di non riscattare Folorunsho, Bove, Cataldi, Zaniolo, Colpani e Adli, l'unico dubbio, seppur i gigliati non spenderanno i 17 milioni del riscatto ma sperano di trovare una soluzione alternativa con il Genoa in virtù di un gentlemen agreement (non firmato) concordato un anno fa, riguarda Albert Gudmundsson. Torneranno a Firenze dopo le esperienze in prestito rispettivamente a Como e Milan Ikonè e Sottil, mentre verrà riscattato dal Torino Biraghi. Di seguito la lista completa dei 48 calciatori di Serie A coinvolti (anche quelli sui quali la decisione è già stata presa):

ATALANTA (1)

Stefan Posch (difensore, dal Bologna)

BOLOGNA (2)

Estanis Pedrola (attaccante, Sampdoria)

Tommaso Pobega (centrocampista, dal Milan)

CAGLIARI (3)

Michel Adopo (centrocampista, dall'Atalanta)

Elia Caprile (portiere, dal Napoli)

Roberto Piccoli (attaccante, dall'Atalanta)

COMO (1)

Jonathan Ikone (attaccante, dalla Fiorentina)

CREMONESE (1)

Francesco Gelli (centrocampista, dal Frosinone)

FIORENTINA (7)

Yacine Adli (centrocampista, dal Milan)

Edoardo Bove (centrocampista, dalla Roma)

Danilo Cataldi (centrocampista, dalla Lazio)

Andrea Colpani (centrocampista, dal Monza)

Michael Folorunsho (centrocampista, dal Napoli)

Albert Gudmundsson (attaccante, dal Genoa)

Nicolò Zaniolo (attaccante, dal Galatasaray)

GENOA (4)

Lior Kassa (centrocampista, dal Maccabi Haifa)

Jean Onana (centrocampista, dal Besiktas)

Andrea Pinamonti (attaccante, dal Sassuolo)

Alessandro Zanoli (difensore, dal Napoli)

HELLAS VERONA (5)

Domagoj Bradaric (difensore, dalla Salernitana)

Flavius Daniliuc (difensore, dalla Salernitana)

Yllan Okou (difensore, dal Bastia)

Amin Sarr (attaccante, dal Lione)

Casper Tengstedt (attaccante, dallo Sporting CP)

INTER (1)

Nicola Zalewski (centrocampista, dalla Roma)

JUVENTUS (0)

LAZIO (2)

Arijon Ibrahimovic (attaccante, dal Bayern Monaco)

Samuel Gigot (difensore, dal Marsiglia)

LECCE (1)

Marco Sala (difensore, dal Como)

MILAN (2)

Riccardo Sottil (attaccante, dalla Fiorentina)

Kyle Walker (difensore, dal Manchester City)

NAPOLI (2)

Philip Billing (centrocampista, dal Bournemouth)

Noah Okafor (attaccante, dal Milan)

PARMA (2)

Matteo Cancellieri (attaccante, dalla Lazio)

Alessandro Vogliacco (difensore, dal Genoa)

PISA (5)

Oliver Abildgaard (centrocampista, dal Como)

Alessio Castellini (difensore, dal Catania)

Olimpiu Morutan (attaccante, dall'Ankaragucu)

Leonardo Sernicola (centrocampista, dalla Cremonese)

Markus Solbakken (centrocampista, dallo Sparta Praga)

ROMA (2)

Lucas Gourna-Douath (centrocampista, dal Red Bull Salisburgo)

Victor Nelsson (difensore, dal Galatasaray)

SASSUOLO (2)

Matteo Lovato (difensore, dalla Salernitana)

Tijs Velthuis (difensore, dallo Sparta Rotterdam)

TORINO (4)

Cristiano Biraghi (difensore, dalla Fiorentina)

Elijf Elmas (centrocampista, dal Red Bull Lipsia)

Amine Salama (attaccante, del Reims)

Borna Sosa (difensore, dall'Ajax)

UDINESE (1)

Arthur Atta (centrocampista, dal Metz)