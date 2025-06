L'Inter ribalta l'Urawa Red Diamonds e vince 2-1: 45' per Seba e Pio Esposito

vedi letture

L'Inter ha battuto 2-1 l'Urawa Red Diamonds nella seconda giornata del Gruppo E al Mondiale per Club, regalando a Cristian Chivu la prima vittoria in panchina. A Seattle i nerazzurri hanno dovuto attendere il recupero per strappare i tre punti al termine di una gara dominata in lungo e in largo dal punto di vista del possesso palla, ma senza grandi occasioni da rete. Vantaggio degli Urawa all'11' con una giocata sull'asse Kaneko-Watanabe sulla destra, pareggiato da una giocata di Lautaro Martinez da corner al 78' dopo una traversa colpita dallo stesso capitano nerazzurro nel primo tempo.

Il diagonale vincente, però, è arrivato al 92' e porta la firma di Valentin Carboni. 45' minuti a testa per i due obiettivi di mercato viola in casa Inter, ovvero Sebastiano (in campo per tutto il primo tempo) e il fratello Francesco Pio Esposito (sul terreno di gioco nella ripresa).