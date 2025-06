Il Genoa vuole rinforzarsi a centrocampo, nel mirino anche Andrea Colpani

La Repubblica (Genova) questa mattina in edicola si concentra sul mercato del Genoa. Un mercato che per ovvie ragioni è legato al futuro di Albert Gudmundsson. La Fiorentina non lo riscatterà per 17 milioni ma continua a sperare in un possibile nuovo accordo con i rossoblu che hanno offerte per l'islandese dall'Italia, Bologna e Roma su tutti, e dall'estero. Nel frattempo c'è anche il mercato in entrata e i liguri vogliono rinforzare il centrocampo di Vieira.

Tra i nomi attenzionati dagli uomini mercato del Grifone ci sarebbe anche Andrea Colpani. Il bresciano non sarà riscattato dalla Fiorentina e quindi tornerà, per ripartire subito, al Monza in Serie B. Su di lui ci sono anche gli occhi del Sassuolo neopromosso.