Muller verso gli Usa, il presidente del Philadelphia Union: "Anche a me è stato proposto Thomas Müller"

vedi letture

Continuano ad uscire novità riguardanti il futuro, ancora incerto di Thomas Muller. Il trequartista tedesco del Bayern Monaco come è ormai noto lascerà il club bavarese al termine del Mondiale per Club ma ancora non si sa quale sarà il suo prossimo club. Nonostante un interessamento anche da parte della Fiorentina ad inizio mercato, la destinazione più probabile sembrano essere gli Stati Uniti. Si sono fatti avanti Cincinnati e Los Angeles FC ma, secondo quanto riferito dal presidente del Philadelphia Union Ernst Tanner a Sky Sports DE, il tedesco è stato proposto anche al club della Pennsylvania: "Anche a me è stato proposto Thomas Müller. Ho ancora un buon rapporto con i suoi agenti. Ma dal punto di vista finanziario, per noi è assolutamente impensabile. Siamo un club che punta sulla formazione dei giovani, ogni anno abbiamo il secondo budget più basso della lega.

Inoltre, bisogna pensare anche alla squadra: se uno guadagna improvvisamente molto più degli altri, ci si chiede perché si è lì. Un nome grande come Thomas Muller deve andare in un club all'altezza. I club di Los Angeles, New York e l'Inter Miami con Lionel Messi sarebbero più adatti. LAFC è il club partner del Bayern. Mi sorprenderebbe se non andasse lì. Un trasferimento a un club di New York non lo vedo adatto, così come un passaggio all’Inter Miami".