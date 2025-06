Pio Esposito, il fratello Salvatore: "Si vuole migliorare di continuo: questo lo aiuta"

Il centrocampista dello Spezia, Salvatore Esposito, fratello di Francesco Pio e Sebastiano che stasera sono impegnati con l'Inter nel Mondiale per Club contro l'Urawa Red Diamonds, si è collegato a DAZN per parlare dei due giocatori tornati in questi giorni all'Inter dal prestito e che interessano anche alla Fiorentina: "Il bello della nostra famiglia è che siamo tutti uniti. Speriamo di rendere ancora più orgogliosi i genitori. In cosa deve crescere Pio per esplodere? Lui ha alla base una qualità su tutte: si vuole migliorare di continuo, questo nella crescita aiuta perché ascolta tanto.

Ha avuto qualche difficoltà al primo anno, ma poi ha avuto modo di affinare le sue qualità ed ha fatto la differenza in questa Serie B".