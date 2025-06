Europeo Under21, alle 21:00 Italia-Germania: occhi puntati su Fazzini, Bianco e Ndour

Dopo le vittorie di ieri di Inghilterra, contro la Spagna 3-1, e Olanda, 1-0 sul Portogallo, oggi tocca di nuovo all'Italia scendere in campo nell'Europeo Under21. Gli azzurrini sfideranno alle 21:00 la Germania in un match valido per i quarti di finale della competizione. Chi vince affronterà in semifinale il 25 giugno la vincente della gara, in programma alle 18:00, tra Danimarca e Francia.

Gli occhi di tutti i tifosi della Fiorentina saranno ovviamente puntati, come del resto anche nelle prime tre gare, su Cher Ndour e Alessandro Bianco. Ma non solo, con la chiusure dell'affare con l'Empoli negli scorsi giorni, stasera tutto il mondo viola guarderà con attenzione anche a Jacopo Fazzini. Dopo le panchine contro Romani e Slovacchia, il centrocampista massese ha giocato 73 minuti contro la Spagna nell'ultima partita del girone. Tra i leader di questa nazionale c'è anche Giovanni Fabbian, un giocatore che interessa a Pradè e Goretti.