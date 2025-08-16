Da obiettivo viola alla possibile cessione in Championship: Lovric vicino al Watford

Sandi Lovric, centrocampista a lungo accostato alla Fiorentina tra la scorsa sessione di mercato invernale e l'inizio di quella estiva, sarebbe pronto a lasciare l'Udinese per volare in Inghilterra. Il club inglese controllato dalla stessa famiglia Pozzo, proprietaria anche dei friulani, milita in Championship, la seconda serie del calcio inglese ma la trattativa per portarlo tra gli Hornets sarebbe in fase molto avanzata. A riportarlo è il Watford Observer. 