DA EMPOLI, La Fiorentina fa sul serio per Parisi

Dopo le prime notizie uscite nella serata di ieri di un interessamento per Fabiano Parisi, PianetaEmpoli.it riporta come la Fiorentina non solo non avrebbe accantonato il sogno di arrivare al terzino dopo averci già provato nello scorso mercato, ma adesso starebbe facendo sul serio. I gigliati infatti, almeno a discorsi, sarebbero pronti a colmare quel gap che la Juve ad oggi non riesce.

Da capire se anche con la Fiorentina si potrebbe aprire ad un discorso legato ad una contropartita (Terzic e Duncan potrebbero essere un'idea) o si parla unicamente di cash, ma il discorso è aperto. Forse non si riuscirà a chiuderlo entro lunedì prossimo, ma l’intento dell’Empoli sarebbe quello di non portare in ritiro Parisi e se la Fiorentina dovesse essere più veloci si potrebbe andare incontro ad un clamoroso sorpasso.