Serie A, la Juve batte il Napoli 3-0 e vola a meno uno dagli azzurri

Finisce 3-0 Juventus-Napoli all'Allianz Stadium. Risultato netto in favore dei bianconeri, che hanno dominato la partita coi partenopei. Nel primo tempo ha aperto le marcature Jonathan David (22’). Nella ripresa ha raddoppiato Kenan Yildiz (77’) e triplicato Filip Kostic (86’). Adesso la Juve occupa il quarto posto in classifica assieme alla Roma con 42 punti. A meno uno dallo stesso Napoli, terzo a quota 43.