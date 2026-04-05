Da Parisi a Mandragora, Vanoli fa la conta per la Conference. Il punto verso il Palace

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Archiviata la vittoria di Verona, la Fiorentina proietta lo sguardo alla Conference League. I viola saranno di scena a Londra giovedì sera, per l'andata dei quarti di finale contro il Crystal Palace, rischiando di dover fare ancora una volta i conti con diverse assenze, come visto già ieri per la gara del Bentegodi. L’elenco degli indisponibili per la sfida agli scaligeri, come noto, era lungo (oltre al solito Lamptey, non hanno preso parte al match Parisi, Dodo, Fortini, Mandragora e Solomon) e a questo si è aggiunta la notizia che pure Brescianini non è nelle migliori condizioni (e infatti ieri non è partito dal 1’).

La speranza di Vanoli, sottolinea stamani La Nazione, verso la gara d’andata con gli inglesi è quella di recuperare almeno Parisi, Dodo e Mandragora, visto che il problema di Fortini non sembra essere di immediata risoluzione e Solomon, nonostante la settimana scorsa nell’allenamento a porte aperte avesse dato ottimi segnali di ripresa, non pare vicino a ricevere l’ok per il ritorno all’attività agonistica dopo il lungo stop avuto. Se nessuno di loro dovesse recuperare, è chiaro che l’undici che verrà proposto al Selhurst Park sarà molto simile - se non identico - a quello visto contro l’Hellas, visto che tra infortunati ed esclusi dalla lista Uefa Vanoli avrà ben poche alternative.