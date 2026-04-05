FirenzeViola Vanoli, la media punti cresce ancora: ecco a quanto siamo arrivati

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Un'altra vittoria per la Fiorentina di Paolo Vanoli che all'indomani dell'1-0 rifilato all'Hellas Verona nonostante una partita di sofferenza può finalmente guardare con serenità alla classifica. Non tanto perché i giochi siano finiti, questo è chiaro, ma la squadra viola in stagione non è mai stata così lontana dalla retrocessione e a 7 partite dalla fine basterà veramente poco per portarsi a casa un risultato che qualche mese fa sembrava quasi impossibile. Fondamentale è stato tornare a fare punti soprattutto nel nuovo anno, il 2026, con la Fiorentina che viaggia con una media da medio-alta classifica: sono 23 i punti in 14 partite, una media di 1,64 che avrebbe portato i viola, con questo ritmo, a giocarsi quantomeno un posto in Europa il prossimo anno.

Se allarghiamo il dato a tutte e 21 le partite allenate da Vanoli in campionato in stagione, il numero si abbassa perché siamo a 28 punti totali, quindi 1,33 a sfida. Comunque un altro mondo rispetto al suo predecessore, Stefano Pioli, che è stato in grado di raccogliere appena 4 punti in 10 partite. Qui la media punti non la facciamo, ma è facile da immaginare. Con Vanoli insomma è un'altra storia, anche se è chiaro che tutto è "tarato" su una Fiorentina che si deve salvare. Missione quasi completata per Vanoli, anche se il calcio che conta è un'altra cosa.