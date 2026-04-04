Il messaggio di Commisso: "La squadra ha saputo soffrire. Buona Pasqua"

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Dopo la vittoria della Fiorentina contro l'Hellas Verona è arrivato un messaggio anche dal presidente, Giuseppe Commisso, a tutta la squadra viola: "Buona Pasqua a tutto il popolo viola - ha detto Commisso. Oggi la squadra ha saputo soffrire per conquistare la vittoria, ha mostrato di avere carattere anche nei momenti difficili per portare a casa tre punti molto importanti. Dovrà continuare a lottare con questo atteggiamento nelle prossime sfide"